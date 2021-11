WindTre lancia le offerte Christmas Edition e sfida TIM con la sua eccezionale DI PIÙ FULL 5G. I clienti che effettuano il trasferimento del numero da TIM hanno la possibilità di attivare la nuova tariffa accedendo alla sezione “Cambio operatore” presente sul sito ufficiale del gestore.

Passa a WindTre da TIM: offerta natalizia con 150 GB al mese!

L’offerta operator attack proposta da WindTre ai clienti TIM è la nuova WindTre DI PIÙ FULL 5G Christmas Edition in versione Easy Pay. Il costo della tariffa è di 14,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

I nuovi clienti hanno la possibilità di attivarla andando incontro a una spesa iniziale di soli 10,00 euro, necessari per l’acquisto della nuova SIM. In seguito sarà sufficiente affrontare il costo di rinnovo, che include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

50 minuti verso l’Estero

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

La tariffa include i seguenti servizi aggiuntivi:

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio di segreteria telefonica

il servizio di navigazione hotspot

il servizio Ti ho Cercato

Call center senza attese

I servizi inclusi possono essere disattivati in qualsiasi momento. Accedendo alla pagina dedicata all’offerta sarà possibile consultare tutti i dettagli riguardanti i passaggi da seguire per procedere con la disattivazione.

WindTre propone l’offerta anche con addebito del costo di rinnovo su credito residuo. In questo caso, i nuovi clienti avranno a disposizione soltanto 50 GB di traffico dati per la navigazione ma non cambierà il costo previsto.