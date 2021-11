La Casa di Carta 5 Volume 2 è pronto all’arrivo. Infatti, il prossimo 3 dicembre 2021 usciranno i nuovi episodi che completeranno la quinta stagione della serie TV Netflix. Tutti ormai sanno che decreteranno anche la fine di questo titolo che, dopo cinque stagioni, ha continuato ad appassionare tutti i fan come fosse il primo giorno. Tuttavia la trama sta per rivelarci qualcosa di scomodo che non farà piacere a molti. Proprio al culmine della rapina il Professore commetterà l’errore più grande della sua vita.

La Casa di Carta 5: il Professore commetterà un errore

Per tutti è chiaro che La Casa di Carta 5 Volume 2 sarà un finale di stagione davvero esplosivo. Lo stesso Alvaro Morte, attore che interpreta il ruolo del Professore, ha detto che sarà “colma di una tensione pazzesca“. A conferma di ciò c’è anche il commento di Rodrigo de la Serna, alias Palermo, che ha assicurato: “I fan della serie non rimarranno delusi“.

Nessuno ha dubbi sul fatto che gli ultimi episodi ci terranno incollati allo schermo dal primo all’ultimo episodio che concluderà la seconda parte di questa stagione. Ad ogni modo, l’escalation degli eventi dovrà portare anche alla fine di questa serie TV Netflix tanto amata. Peccato però che, da quanto si evince nella trama, il Professore commetterà l’errore più grande della sua vita.

A rivelare ciò è stata la sinossi ufficiale pubblicata dal colosso dello streaming che, in merito a La Casa di Carta 5 Volume 2, ha rivelato cosa succederà proprio lungo tutti e cinque gli episodi, partendo dalla perdita di uno dei personaggi più amati:

“Tokyo è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita“.