Un nuovo telefono Galaxy A è pronto per essere rilasciato. Non sarà solo un telefono di fascia media, sarà uno dei device economici che offrirà Internet 5G ultraveloce. Il debutto del telefono 5G di fascia media si avvicina, quindi aspettati che emergano altri render e dettagli. Il Galaxy A13 5G sarà rilasciato dopo il Galaxy A22 5G, che ora è uno dei prodotti di fascia media più venduti di Samsung.

Abbiamo ipotizzato a settembre che il Samsung Galaxy A13 5G avrebbe incluso una fotocamera da 50 MP e una batteria da 5000 mAh. Le specifiche sono state rivelate prima dell’annuncio e riteniamo che sia accurato perché la fotocamera principale da 50 MP è stata menzionata di nuovo.

Galaxy A13 5G sarà lo smartphone economico della società

Il device sarà alimentato da una batteria da 5000 mAh che può essere caricata in 25 minuti. Sul lato, ci sarà un jack per cuffie, una porta USB Type-C e un lettore di impronte digitali. Poiché il Samsung Galaxy A13 5G verrà rilasciato in diverse località, saranno disponibili più varianti. I numeri di modello SM-A136U, SM-A136U1 e SM-A136W sono stati rilevati nel database Bluetooth SIG.

Un display Infinity-V da 6,5 ​​pollici, processore MediaTek Dimensity 700 e Bluetooth 5.0 con LE dovrebbero essere inclusi nello smartphone 5G entry-level. Lo smartphone includerà 4 GB o 6 GB di RAM, oltre a 64 GB o 128 GB di memoria interna. Una porta per schede microSD consente l’espansione della memoria.

Sorprendentemente, il Galaxy A13 sarà disponibile anche in una variante solo 4G-LTE. Di conseguenza, il prezzo sarà più ragionevole. Secondo i rapporti, il manuale utente del telefono afferma che può eseguire solo Android 11 e non Android 12.