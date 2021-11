Google Foto ora semplifica l’accesso alla cartella locale per gli screenshot. Nella home page del servizio, ora c’è un grande pulsante di scelta rapida che ora ti porta direttamente alla cartella degli screenshot.

L’aggiornamento più recente fornisce un rapido accesso agli screenshot salvati sul tuo dispositivo e sincronizzati con Google Foto. Il collegamento si trova direttamente nella parte superiore della home page, rendendolo molto più facile da notare.

Google Foto: il team cerca di migliorare l’esperienza utente

In precedenza, dovevi andare nella parte inferiore dello schermo, toccare la scheda Libreria e quindi aprire la cartella Screenshot per visualizzare questo tipo di immagine. Il processo non è affatto complicato, ma il nuovo aggiornamento è molto più pratico in quanto ti fa risparmiare tempo a cercare i tuoi screenshot.

Inoltre, il pulsante di scelta rapida mostra quanti nuovi screenshot sono stati aggiunti alla cartella. Quindi, invece di essere sempre presente nella home page, il pulsante potrebbe apparire solo quando vengono acquisiti nuovi screenshot. Ha senso perché probabilmente vorrai aprire quella cartella dopo aver catturato alcuni screenshot di un elenco di prodotti Amazon, ad esempio, per modificare l’immagine e apportare alcune modifiche.

Google sembra rimboccarsi le maniche per migliorare l’esperienza dell’utente con Foto. Più di recente, ha aggiunto un pulsante ‘Altro come questo’ in modo da poter trovare facilmente foto simili a quella che stai attualmente visualizzando. In precedenza, l’app ha raccolto un aggiornamento che ti avrebbe permesso di modificare la data e l’ora in cui è stata scattata una foto o un video.

Non è chiaro se Google Foto visualizzi un pulsante simile per altre cartelle locali o se sia limitato solo agli screenshot. Detto questo, la nuova scorciatoia sembra arrivare a molti dei migliori telefoni Android come parte di un aggiornamento lato server.