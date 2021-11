Sono bastati pochi giorni per rendere Squid Game un fenomeno mediatico sia su Netflix che nel web. Basti pensare che dalla sua comparsa a catalogo era già salito tra i Top Ten dei titoli più visti in ben 90 Paesi nel mondo. Questo nonostante fosse un contenuto in lingua originale. Ma oggi, a far parlare di sé è altro. Squid Game 2 è stata confermata. La serie TV Netflix è già pronta per produrre la seconda stagione. Scopriamo insieme data di uscita, trama e cast.

Squid Game 2: tutto è pronto per l’uscita della seconda stagione

Ebbene sì, tutto è pronto per l’uscita della seconda stagione di Squid Game, ma solo nella mente del suo creatore. Infatti, proprio in occasione di un evento tenutosi a Los Angeles, Hwang Dong-hyuk ha confermato di avere già le idee necessarie per produrre il seguito di questa serie TV Netflix.

“Ci sarà davvero una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento. Attualmente, sono nel processo di pianificazione” ha dichiarato Hwang Dong-hyuk.

Ma quando uscirà veramente Squid Game 2? Secondo diverse testate, esperte di Serie TV e produzioni cinematografiche, pare dovremo pazientare ancora per un po’, forse fino al prossimo Halloween. Chissà che con l’occasione Netflix decida di spaventare tutti con questa nuova produzione. Altrimenti non se ne parlerà fino al 2023. Infatti, come ben sappiamo, la trama di questo titolo, essendo abbastanza arzigogolata, richiederà del tempo prima che possa diventare disponibile al pubblico.

Trama e cast

In merito alla trama, invece, sono due le ipotesi che si pensa Hwang Dong-hyuk percorrerà per Squid Game 2. La prima riguarda il rapporto interpersonale e la relazione tra Front Man e suo fratello, il poliziotto. La seconda invece percorrerebbe la strada dell’uomo misterioso che ha dato un biglietto da visita a Gi-hun e quindi rivedere Gong Yoo.

Rispetto al cast, non ci saranno molte alternative anche perché diversi attori che hanno partecipato a Squid Game 1 sono morti, ovviamente nelle scene della serie TV. Quindi, con molta probabilità, rivedremo Gong Yoo, Lee Byung-hun e Wi Ha-joon. Non dimentichiamoci però che di questi tempi vanno molto di moda anche i flashback.