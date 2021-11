Iliad mette a disposizione le tariffe più convenienti della telefonia italiana anche nel mese di Novembre. Gli abbonati che decidono di cambiare operatore possono attivare la promozione Giga 120. La ricaricabile presentata già dalla scorsa estate prevede sempre un prezzo di listino pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Anche i consumi sono confermati con chiamate e SMS illimitati più 120 Giga per internet.

Iliad, i tre servizi a costo zero nelle tariffe di Novembre

La Giga 120 ed anche altre tariffe a listino di Iliad, in questo mese di Novembre, assicurano agli abbonati una serie di servizi a costo zero, che si aggiungono a costi bassi e soglie di consumo quasi illimitate.

Tra i vantaggi che Iliad assicura a tutti i suoi abbonati ci sono senza dubbio le chiamate senza limiti verso l’estero. Gli utenti del provider francese avranno la possibilità di comunicare con amici, parenti e conoscenti anche al di fuori dei confini nazionali senza spendere nemmeno un centesimo extra rispetto alla ricaricabile di riferimento. Le telefonate verso l’estero sono disponibili in ben 60 Stati tra i diversi continenti.

Altro servizio gratuito assicurato da Iliad è quello della segreteria telefonica. Nel corso di questi mesi, l’operatore ha scelto di differenziarsi da TIM, Vodafone e WindTre. In tal senso, ascoltare i messaggi in segreteria non comporterà alcun costo aggiuntivo sulla ricaricabile.

Terzo servizio da considerare, questa volta però solo per gli utenti con la Giga 120, è quello del 5G. Con grande stupore di pubblico e addetti ai lavori, Iliad garantisce le connessioni internet di nuova generazione completamente a costo zero.