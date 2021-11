WindTre continua ad espandere la sua copertura per la rete 5G TDD. SI tratta di un nuovo standard di connessione che promette una maggiore stabilità del segnale e soprattutto un netto aumento della velocità della rete dati.

WindTre: nuovi comuni coperti dal 5G in Puglia

L’operatore telefonico ha annunciato che questa nuova connessione è disponibile ora a Bari e Lecce. Oltre a queste due grandi città però, WindTre comunica di aver esteso la copertura anche ad altri comuni più piccoli.

Nello specifico si tratta di Altamura, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Fasano, Gravina in Puglia, Modugno, Monopoli e Nardò. All’annuncio è seguito un commento del Chief Commercial Officer di WindTre, Gianluca Corti, il quale ha detto:

“la centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento. WindTre risponde alla sfida, aggiunge, con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi”.