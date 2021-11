Vodafone: nuove offerte shock per i vecchi clienti, ecco fino a 100GB

Uno dei gestori più interessanti del momento è come sempre Vodafone, soprattutto per la sua voglia di recuperare gli utenti che sono scappati via. Il nostro gestore sta cercando infatti il miglior modo possibile per proporre le sue offerte, le quali sono state lanciate mediante contatto telefonico verso tutti coloro che prima erano suoi utenti.

In questo caso le offerte sono tre, tutte piene di contenuti fino a 100 giga per navigare sul web ogni giorno.

Vodafone: ecco le migliori offerte di sempre per riportare indietro gli utenti

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited