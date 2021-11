Gli sconti attivati da Carrefour possono davvero avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, garantendo ai consumatori italiani la possibilità di accedere a prezzi sempre più bassi ed economici, con i quali riuscire a godere di dispositivi di altissima qualità.

La campagna promozionale resta sulla stessa lunghezza d’onda delle soluzioni viste in precedenza, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettivamente effettuabili solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o recandosi altrove sul territorio nazionale. Coloro che acquisteranno uno smartphone, avranno diritto ad accedere alla variante completamente sbrandizzata.

Carrefour: questi sono gli sconti più pazzi

Spendere poco con Carrefour può essere davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, infatti il volantino riesce a convincere con sconti importanti applicati sui modelli più economici, in vendita a meno di 300 euro. Tra questi spiccano alcune ottime soluzioni, quali possono essere rappresentate da Oppo A94 a 279 euro, passando per Oppo A53s a 149 euro, oppure un dispositivo poco conosciuto, ma non per questo non interessante, quale è il TCL 20Y, disponibile a 99 euro.

Il volantino dell’azienda non si limita ovviamente solo ai suddetti dispositivi, ma estende le disponibilità anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, garantendo sempre al consumatore finale un risparmio degno di nota. Per ogni altra informazione in merito, ricordiamo comunque che è consigliato aprire il prima possibile il link diretto al sito ufficiale, si troveranno tutti gli sconti.