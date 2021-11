Indubbiamente, trasferire i tuoi dati WhatsApp può essere complicato se non si utilizza lo strumento necessario. Per nostra sfortuna, neanche Google ha messo a disposizione degli utenti un’opzione per trasferire WhatsApp da Android all’iPhone. Cosa fare quindi in questi casi? Esiste uno strumento per trasferire i dati in modo semplice? La risposta è SI’. Puoi usare iCareFone per WhatsApp Transfer. In questo articolo, proponiamo una recensione di iCareFone per WhatsApp Transfer con tutte le informazioni e i dettagli necessari.

Cos’è iCareFone per WhatsApp Transfer? iCareFone per WhatsApp Transfer è sicuro? iCareFone per WhatsApp Transfer è gratuito? Come scaricare e utilizzare iCareFone per WhatsApp Transfer

1. Cos’è iCareFone per WhatsApp Transfer?

Trasferire i dati da un device all’altro può essere complicato e richiede tanto tempo. Tuttavia, col giusto programma, puoi completare questo processo nel giro di pochi secondi. Per tua fortuna, siamo incappati in iCareFone per WhatsApp Transfer che ti mette a disposizione tutte le opzioni che ti occorrono per trasferire i dati. Puoi trasferire WhatsApp da Android all’iPhone, da Android a Android e molto altro. Inoltre, ti permette di effettuare backup e recuperare dati con un clic, consentendo anche di esportare le chat in HTML.

1.1 Come funziona iCareFone per WhatsApp Transfer

Tenorshare iCareFone per WhatsApp Transfer è un programma che ti aiuta a trasferire le chat di WhatsApp con un solo clic. Inoltre, utilizzando questo software, puoi creare backup e recuperare le chat WhatsApp del tuo account business e molto altro. In più, ti permette di trasferire le chat tra Android e iPhone. Puoi anche trasferire dati da iPhone a Android,, ma dovrai seguire alcuni semplici step per effettuare questa operazione. Questo software è compatibile con tutte le ultime versioni dei sistemi operativi, compresi iOS / iPadOS 15 Beta e Android 10.

1.2 I Vantaggi di iCareFone per WhatsApp Transfer

I principali vantaggi di iCareFone per WhatsApp Transfer sono:

È un software facile da utilizzare;

Ti permette di trasferire i dati WhatsApp da un dispositivo all’altro;

È affidabile al 100%;

Supporta diverse opzioni per il trasferimento dei dati, compresi da Android a iPhone, da iPhone a iPad, da iPhone a Android e tanto altro;

Si può facilmente effettuare un backup o recuperare i dati con pochi click;

È compatibile anche con Windows e Mac.

1.3 Gli Svantaggi di iCareFone per WhatsApp Transfer

Questo software è la scelta ideale per trasferire i dati WhatsApp, ma ha anche dei piccoli limiti. Ecco gli svantaggi di questo programma:

Non è gratuito; si deve acquistare la licenza sia per Windows che per Mac;

La versione gratis non comprende le funzioni premium.

Se vuoi spostare le foto allo strumento fotocamera, dovrai scaricare un’ulteriore applicazione.

1.4 iCareFone per WhatsApp Transfer funziona davvero?

Sì, questo programma funziona al 100% ed ha risultati accurati e affidabili. Grazie alle funzioni di file management molto avanzate, ti permette di trasferire dati in maniera immediata. Inoltre, è in grado di gesitre i tuoi dati senza limitazioni. In più, questo software ti offre anche ulteriori opzioni che puoi sfruttare facilmente. Tra le altre, ti mette a disposizione anche una funzione per esportare i risultati con un solo clic.

2. iCareFone per WhatsApp Transfer è sicuro?

Sì, questa applicazione è affidabile e sicura e non causa nessun problema. I programmatori l’hanno creata in modo che fosse sicura al 100% per il sistema. Puoi installare facilmente iCareFone per WhatsApp Transfer, ma presta sempre attenzione a scaricare la chiave (di licenza) dal sito ufficiale. Ci sono tantissimi siti che ti permettono di scaricare dei keygen per iCareFone per WhatsApp Transfer ma non dovresti mai utilizzarli perché non sono sicuri. Inoltre, ti verrà richiesto anche di inserire il numero seriale di iCareFone per WhatsApp Transfer che potrebbe corrompere i tuoi dati. Ecco perché devi inserire solo le informazioni che ottieni o scarichi dal sito ufficiale.

3. iCarePhone per WhatsApp Transfer è gratuito?

Per cominciare, puoi versione gratuita di iCarePhone per WhatsApp Transfer, ma se vuoi continuare ad utilizzarlo, dovrai scaricare la versione completa. Inoltre, le funzioni avanzate non sono incluse nella versione gratuita.

Nei paragrafi che seguono ti illustriamo ti illustriamo tutti i dettagli dei vari pacchetti.

Windows: Per Windows, hai due opzioni disponibili, una per i privati e una per le aziende. Nella edizione per i privati, hai a disposizione tre pacchetti diversi, ovvero le licenze mensili, annuali, o una tantum. Il piano business include invece due opzioni, una licenza per l’utilizzo con 10 dispositivi e una con dispositivi illimitati.

Mac: Mac ha gli stessi pacchetti che si possono acquistare se si vuole godere di tutte le caratteristiche avanzate.

Versione Mensile Annuale Una tantum Windows 19.99 € /5 Dispositivi ,1 PC 39.99 € /5 Dispositivi, 1PC 49.99 €/5 Dispositivi, 1 PC Mac 24.99 €/5 Dispositivi,1 Mac 59.99 €/5 Dispositivi,1 Mac 69.99 €/5 Dispositivi,1 Mac

4. Come scaricare iCareFone per WhatsApp Transfer?

In questa sezione, ti illustriamo i modi in cui puoi scaricare iCareFone per WhatsApp Transfer. Se sei un principiante e non hai molta esperienza, non preoccuparti. Questa guida è fatta apposta per te.

4.1. Scarica il programma

Prima di utilizzare il tool, assicurati di aver scaricato la versioen di iCareFone per WhatsApp Transfer. Inoltre, tieni in considerazione che devi scaricare l’applicazione dal sito ufficiale. Troverai tanti siti che ti mettono a disposizione versioni crackate di iCareFone per WhatsApp Transfer, ma non scaricarle perché sono dei fake che non sono sicuri.

4.2 Guida all’utilizzo

Ecco come utilizzare questo software per trasferire dati WhatsApp da iPhone a Android. Ovviamente, puoi anche trasferire i dati da Android a iPhone, iPhone a iPad e altre configurazioni, ma specifichiamo qui i metodi più richiesti.

Scarica iCareFone per WhatsApp Transfer dal sito ufficiale e lancia l’applicazione. Assicurati di aver connesso il tuo iPhone o dispositivo Android al tuo computer. Il tuo dispositivo verrà riconosciuto in pochi secondi.

Visualizzerai un messaggio pop-up: cliccalo e aspetta che sia completato il processo di backup. Potrebbero volerci alcuni minuti, a seconda del peso dei file.

Una volta completato il backup, verifica il tuo numero di WhatsApp prima di iniziare il processo. Per farlo, ti basterà digitare il tuo numero di telefono.

Una volta che la verifica è completata, il programma inizierà a trasferire i dati verso il dispositivo destinatario.

Ci vorranno alcuni secondi – fino a qualche minuto – per completare il processo. Alla fine, visualizzerai un messaggio che ti comunica che i dati sono stati trasferiti correttamente.

Conclusioni

Questa era la recensione completa di iCareFone per WhatsApp Transfer per principianti. Se hai ancora qualche incertezza, non preoccuparti. Scarica l’applicazione e verifica il funzionamento. Siamo sicuri che sarai soddisfatto dei risultati che puoi ottenere con iCareFone per WhatsApp Transfer.