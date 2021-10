Dallo scorso 26 ottobre 2021, l’operatore Vodafone Italia, in occasione della festa di Halloween, ha deciso di lanciare una nuova iniziativa con la quale offre 10 euro di buono Amazon agli utenti che sottoscriveranno alcune offerte.

La promozione in questione sarà valida fino a domenica 31 ottobre 2021 con attivazione esclusiva online. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone regala ai nuovi clienti 10 euro di buono Amazon

Il premio sarà riconosciuto con l’attivazione di alcune offerte standard di Vodafone, in particolare: Infinito, Infinito Black Edition, Red Max, Red Pro, Shake it Fun, Shake it Easy, Vodafone Facile, C’all Global. Il Buono Regalo Amazon.it sarà ottenibile previa ricezione di un codice univoco inviato da Vodafone al cliente che ha sottoscritto una delle offerte promozionate con richiesta all’operatore entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Una volta ricevuta la richiesta del premio e previa verifica da parte di Vodafone, il codice valido per fruire del Buono Regalo Amazon da 10 euro sarà inviato, entro 3 giorni dalla richiesta, all’indirizzo email indicato dal cliente. Il Buono Regalo Amazon da 10 euro sarà fruibile in formato digitale, previa registrazione e inserimento del codice, seguendo le relative istruzioni, sul sito dedicato, entro 1 mese dall’avvenuto invio del codice da parte di Vodafone, termine decorso il quale il codice non sarà più valido.

Le offerte Infinito sono attivabili da tutti i nuovi clienti e prevedono entrambe minuti e SMS illimitati e Giga illimitati di traffico dati, ma con alcune differenze. Per esempio l’offerta Infinito prevede Giga illimitati di traffico dati fino in 5G con velocità fino a 10 Mbps, minuti illimitati verso i Paesi dell’Unione Europea, 1000 minuti di chiamate verso alcuni paesi Extra UE e anche 200 minuti e 1 Giga di traffico dati in roaming in alcuni Paesi Extra UE.