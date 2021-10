WindTre non ha intenzione di lasciare spazio ad Iliad nel campo della telefonia mobile ed anche in questa stagione autunnale pensa ad una serie di ricaricabili buone per intercettare nuovo pubblico. Le occasioni proposte dal gestore arancione sono molteplici, ma tra queste spicca per convenienza la ricaricabile chiamata Go Unlimited Star+.

WindTre supera Iliad con la promo da Giga illimitati

La WindTre Go Unlimited Star+ è la vera alternativa sul mercato alla Giga 120, che come noto è la promozione di riferimento di casa Iliad. In confronto con la Giga 120, la ricaricabile di WindTre può vantare costi inferiori oltre che soglie di consumo persino maggiori.

Per entrare nel merito della ricaricabile, la WindTre Go Unlimited Star+ propone a tutti i clienti un ticket con Giga illimitati per la connessione di rete. Al tempo stesso, gli abbonati avranno anche la possibilità di effettuare telefonate senza limiti verso tutti e di inviare SMS a chiunque. Il costo previsto per il rinnovo della ricaricabile sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati di WindTre che decidono di attivare questa ricaricabile avranno anche una garanzia di non poco conto. Il provider infatti assicura un prezzo bloccato durante il primo semestre di abbonamento. Ciò significa che nei sei mesi dall’attivazione, non ci potranno essere rimodulazioni sui costi.

I clienti che sono interessati a questa tariffa dovranno aggiungere in sede di attivazione solo una quota extra dal valore di 10 euro per ricevere la SIM. Ai fini della sottoscrizione con il gestore arancione è però necessaria l’operazione di portabilità del proprio numero attuale da reti TIM, Vodafone ed Iliad.