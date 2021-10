Tutti i clienti Iliad sono in serio pericolo. In gioco ci sono i risparmi di una vita se non si presta attenzione e si cade nella trappola. In sostanza si sta diffondendo una truffa online davvero spietata. Realizzata alla perfezione da hacker esperti, ha messo sotto scacco anche i più avvezzi all’online. Scopriamo insieme di cosa si tratta, come evitarla e perché è così pericolosa. Ecco tutti i dettagli.

Iliad: attenzione alla truffa del secolo

L’operatore francese da poco sbarcato in Italia ha fatto della trasparenza e dell’onestà il suo cavallo di battaglia. Tariffe e prezzi di Iliad sono davvero invitanti e garantiti a vita. Così in poco tempo ha conquistato un tantissimi clienti portandoli via dagli altri operatori. Tuttavia, realtà come queste si prestano bene a essere attaccate da cybercriminali senza scrupoli che, cavalcando la fiducia cieca degli utenti, realizzano le peggiori truffe online della storia.

È questo il caso di un simpatico giochino chi si sta diffondendo a macchia d’olio tra tutti i clienti Iliad. Simpatico solo perché, essendo stato realizzato ad hoc, permette a tutti di vincere. La pagina web da dove compare è pressoché identica a quella dell’operatore tranne che per l’url.

In pratica il gioco promette di ricevere in omaggio un Samsung Galaxy S21 tentando la fortuna. Selezionando la busta vincente, il cliente non deve far altro che contribuire con pochi euro alle spese di spedizione per ricevere il regalo.

Nondimeno, una volta aggiunti i dati della carta di credito, pensando di fornirli a iliad, in poco tempo il povero malcapitato si troverà con la sua carta clonata e il conto corrente svuotato.

È della massima importanza fare attenzione. Verificate sempre l’url, ovvero l’indirizzo che compare cliccando nella barra centrale del vostro browser. In questo modo potrete capire se il sito internet è quello ufficiale di Iliad o se è un fake. Inoltre, se avete già giocato inviando i vostri dati per ricevere il regalo fraudolento dovete immediatamente bloccare la vostra carta di credito contattando l’apposito servizio clienti della banca che è attivo 24 ore su 24.