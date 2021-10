Ancora non si vede bandiera bianca sul campo di battaglia degli operatori telefonici che si battono tra loro a colpi di offerte e promozioni. Ogni mese ne escono sempre di nuove e ancora più allettanti. È questo il caso di Iliad che continua il suo successo riconfermato da tre offerte tutto incluso davvero incredibili. Le promo disponibili all’attivazione del mese di ottobre 2021 sono davvero imperdibili! Cosa state aspettando? Ecco tutti i dettagli e come sottoscriverle.

Iliad Giga 120

Iniziamo con l’offerta Iliad Giga 120. Si tratta della top di gamma dell’operatore francese. Un connubio magistrale tra ricchi contenuti e prezzo imbattibile. Scopriamo insieme cosa offre questo ricco bundle a soli 9,99 euro al mese:

minuti illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; 120 Giga di traffica dati;

di traffica dati; navigazione 5G inclusa nella tariffa;

inclusa nella tariffa; contributo iniziale di 9,99 euro una tantum per il costo della SIM.

Giga 80

Proseguiamo con l’offerta Iliad Giga 80. Si tratta dell’altra punta di diamante dell’operatore francese. Da quando è approdato in Italia sono proprio contenuti come questi ad aver sbaragliato la concorrenza. Un giusto mix tra Giga per navigare e prezzo davvero allettante. Il ricco bundle mensile, al costo di 7,99 euro al mese, offre:

minuti illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; 80 Giga di traffica dati;

di traffica dati; navigazione 4G/4G+ inclusa nella tariffa;

inclusa nella tariffa; contributo iniziale di 9,99 euro una tantum per il costo della SIM.

Iliad Giga 40

Infine, concludiamo con l’offerta Iliad Giga 40. Si tratta della più piccola tra quelle proposte dall’operatore. Il suo contenuto si rivolge a coloro che in un mese non sono soliti consumare molti Giga di traffico dati. È una promozione nascosta che bisogna chiedere appositamente all’operatore per attivarla. Ma grazie al link sopra riportato, seguendo le nostre istruzioni non vi sarà difficile sottoscriverla.

A soli 6,99 euro al mese il bundle di quest’ultima offerta propone: