WindTre non vuole perdere terreno nel campo della telefonia mobile ed anche in questo mese di Ottobre è ben presente sul mercato con una serie di vantaggiose offerte. Gli abbonati che intendono cambiare il loro operatore per passare al provider arancione potranno scegliere ad esempio una tariffa molto valida come la WindTre Star+.

WindTre e la battaglia ad Iliad: ecco la tariffa con 100 Giga

Il gruppo commerciale con la Star+ vuole offrire al suo pubblico una valida alternativa alla promozione di Iliad, la Giga 120. Questa tariffa presenta per i clienti un pacchetto con soglie di consumo quasi illimitate con il vantaggio di un costo da vero e proprio saldo, persino inferiore a quello previsto dalla promozione base di Iliad.

I clienti che andranno ad attivare una SIM con WindTre riceveranno consumi senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per la connessione di rete. Il costo mensile della promozione è di 7,99 euro.

Per questa ricaricabile, WindTre ha ovviamente previsto una serie di condizioni. I clienti che intendono sottoscrivere tale promozione dovranno aggiungere in primo luogo un costo una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Altra condizione da rispettare è quella della portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è azione propedeutica per la reale sottoscrizione della WindTre Star+. Per acquistare la SIM di WindTre e attivare la ricaricabile, gli utenti dovranno recarsi in uno dei punti vendita ufficiali del provider sul territorio.