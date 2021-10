Samsung ha appena annunciato il Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, che offre una personalizzazione visiva senza precedenti al device pieghevole tradizionale. Rimanendo fedele alla natura giovanile del dispositivo, Samsung ‘sblocca‘ una serie di nuove opzioni di colore sia per il backplate superiore e inferiore, sia per il telaio del telefono.

La società ottiene così un totale di 49 nuove combinazioni di colori vivaci che sicuramente sazierà le vostre esigenze di personalizzazione. La serie Galaxy Watch 4 sta anche ottenendo una varietà di nuovi colori, dimensioni e stili di cinturino.

Galaxy Z Flip 3 potrà essere personalizzato a piacimento

I futuri possessori di Z Flip 3 Bespoke Edition possono scegliere tra Blu, Giallo, Rosa, Bianco o Nero sia per la piastra posteriore superiore che per quella inferiore del telefono, mentre il telaio può essere nero o argento. Tutti questi possono essere mescolati liberamente. Samsung afferma di aver scelto questi colori specifici tra migliaia di altre tonalità in quanto si completano al meglio a vicenda.

Sia Z Flip 3 che Galaxy Watch 4 Bespoke Edition possono essere personalizzati online con il Bespoke Studio di Samsung prima di ordinare. In questo pratico nuovo strumento, i consumatori possono visualizzare in anteprima tutte le combinazioni di colori disponibili a 360 gradi e salvare un’immagine della loro creazione.

Ma cosa succede se ti stanchi della combinazione di colori unica che hai creato? Prima di mettere in vendita il dispositivo su eBay o su un’altra piattaforma di annunci, prendi in considerazione l’iscrizione al nuovo Bespoke Upgrade Care di Samsung per una ‘piccola commissione di servizio’. Questo nuovo servizio è disponibile esclusivamente per i clienti Bespoke Edition e consente loro di sostituire i pannelli dei loro telefoni con altri di colore diverso senza dover acquistare un telefono Z Flip 3 Bespoke Edition completamente nuovo.