Uno dei più grandi pericoli nel mondo Android al giorno d’oggi sono senza ombra di dubbio i malwares, i piccoli programmi malevoli hanno sperimentato una grandissima diffusione negli ultimi anni dal momento che gli Smartphone sono diventati dei veri e propri scrigni del tesoro.

I preziosi contenuti al loro interno però non sono gioielli, bensì dati di primissima importanza inerenti il proprietario del device, i quali possono essere usati per una moltitudine di reati dal furto d’identità fino al ricatto.

Ciò rende gli smartphones la preda perfetta per gli hackers, i quali per l’appunto adopera le malwares per insediarsi all’interno dei dispositivi iniziare a rubare tutto ciò che è contenuto nelle memorie.

Incappare in questa tipologia di programma malevolo è comunque una possibilità abbastanza poco probabile, ciò non toglie che avere il brutto vizio di scaricare eseguibili e installabili da fonti non certificate aumenta in modo esponenziale l’esposizione al rischio.

Applicazioni infette dal malware Joker

Se dunque avete recentemente scaricato degli applicativi dal web, fate molta attenzione e controllate, perché potrebbero essere infetti dal malware Joker, un software malevolo in grado di installare abbonamenti a pagamento e rubare tutti i dati contenuti nella memoria del vostro device, con una hobby è pesante compromissione della vostra privacy.

Nel caso una delle seguenti dovesse essere presente nel vostro smartphone disinstallata la subito o meglio ancora effettuato il reset completo del dispositivo.