L’offerta WindTre All Inclusive DI PIÙ FULL 5G fa parte del pacchetto di tariffe dedicate a tutti i nuovi clienti che procedono con l’acquisto di una nuova SIM, senza dover necessariamente effettuare il trasferimento del numero.

WindTre permette di procedere con l’attivazione tramite tre modalità differenti: richiedendo la SIM online così da riceverla tramite corriere; effettuando soltanto il pre-ordine online e ritirando la scheda in uno dei punti vendita del gestore; procedendo con l’acquisto direttamente in negozio.

Passa a WindTre con la All Inclusive DI PIÙ FULL 5G!

La WindTre All Inclusive DI PIÙ FULL 5G è disponibile a un costo di 14,99 euro al mese e include: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile e 50 minuti verso l’estero.

I nuovi clienti, richiedendone l’attivazione, ricevono anche la possibilità di usufruire del servizio Call Center senza attese, che permette di richiedere assistenza in qualsiasi momento. In più, sono disponibili alcuni servizi extra, come la segreteria telefonica, il servizio Ti ho cercato, il servizio di navigazione hotspot e l’SMS di ricevuta di ritorno.

L’offerta DI PIÚ FULL 5G è soltanto una delle opzioni proposte da WindTre ai nuovi clienti. Il listino include tariffe adeguate alle esigenze dei più e in grado di offrire fino a Giga illimitati di traffico dati ogni mese. Attraverso la WindTre All Inclusive DI PIÙ Unlimited 5G, ad esempio, è possibile ottenere quantità illimitate di minuti per le chiamate e Giga per la navigazione e ben 200 SMS, oltre a 200 minuti verso l’Estero.