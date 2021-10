Tanti clienti nel mese di Ottobre andranno a modificare la loro tariffa per la telefonia mobile. Ancora una volta i quattro principali provider attivi in Italia ossia TIM, Vodafone, Iliad e WindTre mettono a disposizione del pubblico una serie di vantaggiose iniziative low cost.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: quali le migliori tariffe di Ottobre

Una prima vantaggiosa promozione per il pubblico è la TIM Wonder. I clienti di TIM avranno diritto a consumi illimitati per le telefonate e gli SMS ed a 70 Giga per la navigazione internet. Il costo per gli abbonati sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Seconda iniziativa da non perdere porta la firma di Vodafone. In opposizione a TIM, l’operatore britannico assicura a tutti i suoi abbonati la tariffa Special 100 Giga. Chi sceglie questa promozione avrà chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga internet. Il costo, confermato, è di 9,99 euro.

La risposta a TIM ed a Vodafone arriva poi da Iliad. Anche in questo caso, il provider francese conferma la sua Giga 120 ed anche in questo caso il prezzo mensile per gli utenti sarà di 9,99 euro. I consumi invece prevedono, per i i nuovi utenti, chiamate e SMS illimitati con 120 Giga per internet.

La ricaricabile conclusiva di questa lista è anche quella che prevede un prezzo inferiore, ossa la WindTre Star+. Il gestore arancione assicura agli abbonati un ticket il cui valore mensile è pari a 7,99 euro. Per quanto concerne i consumi, gli utenti avranno diritto a telefonate illimitate, SMS verso tutti e 70 Giga internet.