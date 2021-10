La stagione 9 di Call of Duty Mobile si prepara per Halloween con il prossimo evento Nightmare, che arriva il 21 ottobre. Activision ha rilasciato i dettagli dell’evento festivo in un nuovo blog che mostra una nuova arma, modalità spettrali, un nuovo pass battaglia e altro ancora. L’evento Dolcetto o scherzetto di Nightmare è vagamente dettagliato come un evento che assegna caramelle per il completamento delle attività di gioco. Guadagnare caramelle assegna XP all’evento, che fa avanzare i giocatori attraverso i livelli dell’evento per i premi.

Come al solito, il nuovo Battle Pass includerà oggetti gratuiti e premium come più operatori, una nuova arma e molti cosmetici. Ancora più importante, Nightmare aggiunge una nuova abilità dell’operatore e una pistola all’interno dei livelli gratuiti del passaggio di battaglia. Al livello 14, i giocatori sbloccheranno la nuova abilità dell’operatore Tak-5, che dà la possibilità di curare i compagni di squadra. Al livello 21, i giocatori sbloccano il fucile Swordfish. Ci sono anche alcuni oggetti cosmetici nei livelli gratuiti.

Call Of Duty Mobile si aggiorna con tante novità

Una variante a tema Halloween della mappa Standoff arriva su Call of Duty Mobile per l’aggiornamento Nightmare. Questa reskin festiva porta un’ambientazione notturna a Standoff, oltre a molte decorazioni di Halloween. Inoltre, la mappa Hovec Sawmill di Modern Warfare 2019 fa il suo debutto su Call of Duty Mobile, ma la versione mobile è impostata di notte per questo evento festivo.

Drop Zone, che è stato introdotto per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 3, richiede alle squadre di combattere per il controllo di una zona di lancio designata che ruota durante la partita. Attualmente, la modalità Zombie è bloccata in Call of Duty Mobile, ma la modalità Undead Siege del gioco tornerà con l’aggiornamento Nightmare. Undead Siege avrà anche un nuovo tema di Halloween e i giocatori affronteranno ancora più tipi di zombi nella modalità casual.

La stagione 9 non ha una nuovissima stagione di Clan Wars, ma l’aggiornamento apporta modifiche al sistema. Gli oggetti sono più facili da ottenere in questa stagione e in quelli futuri con ricompense in valuta di Clan Wars. Altri aggiornamenti e nuove ricompense di Clan Wars arriveranno nella Stagione 10.