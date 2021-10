Postepay: truffa da milioni di euro, il messaggio riesce a portare via i risparmi

Una Postepay rappresenta motivo di grande sicurezza per tutti quegli utenti che vogliono risparmiare ogni mese una certa cifra. Si tratta di una carta che al suo interno include, oltre ai tanti servizi, anche un livello di sicurezza altissimo che riesce a bloccare truffe di ogni genere.

Allo stesso tempo non si può di certo modificare quella che è l’ingenuità degli utenti, soprattutto quelli che non sono esperti in tale ambito. Il web talvolta può comportare problematiche di livello altissimo, proprio come nel caso delle truffe che si ripetono quotidianamente. Soprattutto gli utenti Postepay dovranno stare attenti al nuovo messaggio phishing, il quale come al solito ha intenzione di far credere che il testo provenga dalla filiale mentre l’obiettivo è solo quello di ottenere le credenziali di accesso per i conti.

Postepay: questo è il nuovo messaggio a cui dovete stare molto attenti

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :