WhatsApp continua a crescere continuando ad aggiungere funzioni sempre più utili e nuove all’esperienza utente. Questo però richiede maggiori risorse ai dispositivi sui quali è installata. Ecco perché dal 1° novembre 2021 sono in arrivo brutte notizie per molti utenti. WhatsApp non supporterà più gli aggiornamenti su diversi smartphone. Una novità che sta lasciando con l’amaro in bocca tutti coloro che ne sono coinvolti. Scopriamo insieme quali saranno i modelli che l’app del Gruppo Facebook abbandonerà definitivamente.

WhatsApp: addio supporto e aggiornamenti per diversi smartphone

WhatsApp ha deciso: dal 1° novembre 2021 dirà addio al supporto e agli aggiornamenti per diversi modelli di smartphone. Anche il tuo potrebbe rientrare fra questi ed è quindi importante che lo verifichi immediatamente.

Non c’è distinzione, che tu abbia un iPhone o uno smartphone Android, se si tratta di modelli che risalgono al 2012 dovrai dire addio all’app oppure cambiare dispositivo. Infatti, WhatsApp ha ufficializzato con un comunicato quali saranno i modelli che non supporterà più:

per quanto riguarda il sistema operativo Android tutti gli smartphone che hanno installata la versione 4.0.4 o versioni precedenti ;

tutti gli smartphone che hanno installata la o ; invece, per quanto riguarda il sistema operativo iOS, tutti gli iPhone che hanno installato iOS 9 o versioni precedenti.

Ecco la nota ufficiale che WhatsApp ha pubblicato in merito agli smartphone Android che perderanno il supporto agli aggiornamenti dell’applicazione di messaggistica istantanea:

“WhatsApp non supporterà più i dispositivi Android con sistema operativo 4.0.4 e versioni precedenti a partire dall’1 novembre 2021. Ti invitiamo a passare a un dispositivo supportato o a salvare la cronologia chat entro tale data“.

Anche per quanto riguarda i dispositivi di casa Apple, ovvero gli iPhone, la società ha aggiornato i requisiti minimi ufficializzandoli così:

“WhatsApp per iPhone necessita di iOS 10 o versioni successive. Per un’esperienza ottimale, consigliamo di usare la versione più recente di iOS disponibile per il tuo telefono. Visita il sito del supporto Apple per scoprire come aggiornare il software del tuo iPhone“.

Infine, in una nota più generale, WhatsApp ha completato le indicazioni ancheper gli altri sistemi operativi che saranno supportati con i nuovi aggiornamenti:

“KaiOS 2.5.0 e versioni successive, inclusi JioPhone e JioPhone 2“.

Ora non vediamo l’ora di goderci i nuovi e tanto attesi aggiornamenti di WhatsApp che promettono di migliorare molto le funzionalità dell’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Privacy, messaggi vocali e tanto altro stanno per cambiare sull’app del Gruppo Facebook.