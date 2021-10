Iliad è sempre al centro del mercato della telefonia mobile. Il gestore francese prosegue la sua strategia dedicata alle offerte low cost. La migliore occasione per gli abbonati che attivano una SIM è senza dubbio la Giga 120. Gli abbonati che andranno ad attivare questa ricaricabile riceveranno un ticket all inclusive che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione di rete.

Iliad regala il 5G: l’occasione con l’offerta da 120 Giga

Il prezzo base di Iliad per questa ricaricabile è di soli 9,99 euro ogni trenta giorni. A questo prezzo base, gli abbonati del gestore francese dovranno aggiungere soltanto un costo aggiuntivo dal valore di 10 euro per le spese di attivazione e ricezione della SIM.

La novità della Giga 120, oltre alle soglie di consumo quasi illimitate ed ai prezzi da vero e proprio ribasso, è la tecnologia 5G. Il provider francese assicura infatti a tutti i clienti un grande regalo: la navigazione internet con le reti di nuova generazione sarà completamente a costo zero.

Il provider francese, in tal senso, ha messo in campo una strategia del tutto opposta a quella di TIM e Vodafone. Per gli altri operatori, infatti, la navigazione di rete 5G è legata ad una serie di opzioni extra da aggiungere alla ricaricabile di riferimento.

L’investimento di Iliad per il 5G è già considerevole. Allo stato attuale, la tecnologia è già presente in 20 città del nostro Paese. L’obiettivo è quello di estendere la copertura già nei primi mesi del prossimo 2020.