Le occasioni disponibili sul volantino Carrefour sono assolutamente imperdibili, gli utenti sono ben felici di avere l’opportunità di accedere a prodotti sempre più scontati ed economici, riuscendo ugualmente a mantenere una qualità generale superiore alle aspettative.

Per approfittare delle singole riduzioni, lo ricordiamo, è assolutamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita in Italia, potendo difatti godere degli sconti solo nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale. Il Tasso Zero è attivabile solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro, mentre ogni singolo acquisto è protetto dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Carrefour: che occasioni e che prezzi bassi

Il volantino Carrefour strizza l’occhio agli utenti che da tempo volevano acquistare uno smartphone Apple, più precisamente l’iPhone 12, proponendolo nella variante da 128GB di memoria interna (che ricordiamo purtroppo non essere espandibile), ad un prezzo che si aggira attorno ai 749 euro.

La scheda tecnica del modello in promozione ne dimostra la grandissima qualità generale, infatti è un prodotto con display OLED da 6,1 pollici di diagonale (frequenza di aggiornamento a 60Hz), affiancato da 4GB di RAM, processore A14 Bionic, e sblocco con impronta digitale/viso. Il comparto fotografico rappresenta uno dei plus più grandi, è infatti composto da 2 sensori da 12 megapixel, dalla qualità decisamente elevata.

Il prodotto può essere acquistato solo in negozio, lo ricordiamo; per ogni altra informazione in merito al volantino discusso nell’articolo, rimandiamo la visione delle pagine sul sito ufficiale.