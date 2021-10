CoopVoce: arriva la promo del mese, ecco la EVOLUTION 100 a 8,50 euro

Tutti gli utenti che costantemente sono alla ricerca di un nuovo gestore per risparmiare o magari ovviare ad alcune problematiche di rete, possono basarsi sui provider virtuali. Basta infatti scegliere uno dei tanti per avere grandi soddisfazioni, anche se a mostrarsi più attivo da qualche anno è CoopVoce.

Il provider in questo caso mette a disposizione una nuova offerta di altissimo livello che permette a tutti gli utenti di avere tutto incluso per un prezzo ragionevole. Si tratta della nuovissima Evolution 100, promozione che al suo interno include minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 100 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 8,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: la nuova offerta è ora disponibile ad un prezzo incredibile, eccole tutte

Passare a CoopVoce o attivare un nuovo numero non è mai stato così semplice: richiedi la tua offerta EVO direttamente online e scegli se ricevere la tua nuova SIM a casa o in uno dei 900 punti vendita Coop.

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS