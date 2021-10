vaccini anti-Covid è ormai dell’80% della popolazione over 12. Dunque, parliamo di una soglia minima di sicurezza, dietro la quale però si vanno a notare alcuni punti deboli, ossia che resta alta la quota di persone over 50 che non hanno alcuna dose: sono tre milioni di persone. Anche se in ritardo rispetto all’obiettivo che era stati fissato inizialmente dal Governo, la copertura completa deiè ormai dell’della popolazione. Dunque, parliamo di una soglia minima di sicurezza, dietro la quale però si vanno a notare alcuni punti deboli, ossia che resta alta la quota di persone

Vaccini Covid: ecco le coperture per fasce d’età

Nonostante il fatto che chi non ha la copertura vaccinale tra gli over 50 è del 10,75%, continua a preoccupare il loro numero assoluto. Finalmente si era scesi sotto i tre milioni: di fatto un mese fa erano 3,5 milioni, ora 2,9. Ciononostante, parliamo di una cifra davvero considerevole se consideriamo una platea che comprende soggetti che comunque sono in età lavorativa.

Questa è una situazione che potrebbe sicuramente creare delle difficoltà organizzative, considerando anche che dal 15 ottobre sarà obbligatorio per tutti aver il green pass per poter accedere in luoghi pubblici e privati. Anche considerando questi numeri, le varie Regioni stanno chiedendo una modifica al modo in cui vengono rilasciate le certificazioni verdi in relazione ai tamponi, andando ad allungare i tempi di validità (48 ore test rapido e 72 ore tampone), dando la possibilità alle imprese di organizzarsi anche in maniera autonoma per i test.

La percentuale più alta di chi non ha ancora avuto le dosi vaccinali è tra i più giovani, e si parla del 30,4%. Va anche ricordato però che questa fascia d’età è l’ultima che ha diritto di accedere all’immunizzazione. i Ventenni scoperti sono il 15,2%, ma meglio dei trentenni che sono il 20,3% e i quarantenni con il 19,4%.