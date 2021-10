Uber: nell'abbonamento mensile sono compresi Eats, auto, scooter e bici

Uber sta testando attivamente un abbonamento mensile che combina corse, pasti, biciclette e scooter. In questa fase pilota, Uber sta testando alcune iterazioni diverse a San Francisco e Chicago. Ogni versione include uno sconto fisso su ogni corsa, consegna Uber Eats gratuita e corse JUMP gratuite (bici e scooter). Il pass costa $ 24,99 al mese.

Uber sta testando il pass a basso prezzo con offerte che includono corse scontate e consegna gratuita per ordini Eats superiori a un determinato importo. “Dai pasti alle ruote e tutto il resto, siamo sempre alla ricerca di modi per rendere Uber l’opzione ideale per le tue esigenze quotidiane“, ha dichiarato un portavoce di Uber in una dichiarazione a TechCrunch.

Uber, nuove opzioni per migliorare il suo servizio

Ciò avviene dopo che è stato segnalato per la prima volta schermate dall’app Android di Uber che mostrava un pass Uber Eats a marzo. Uber ha lanciato per la prima volta il Ride Pass lo scorso ottobre come modo per le persone di pagare costantemente prezzi più bassi sui singoli viaggi con una tariffa mensile. Lyft offre un prodotto di abbonamento mensile simile chiamato All-Access.

Ma questa è la prima volta che Uber combina tutte le sue offerte per i consumatori in un abbonamento mensile. Immagina di aver acquistato il pass combinato mensile di Uber e stai cercando una bici o uno scooter. Cammini in sella a una bici Lyft, ma poi apri la tua app Uber per vedere una bici JUMP che non è poi così lontana.

Nel frattempo, JUMP sta vivendo una competizione per la prima volta a San Francisco. Venerdì, Lyft ha implementato le sue e-bike che possono essere sia ancorate senza docking, quindi è da notare che Uber sta pilotando questo prodotto a San Francisco. Il piano combinato di Uber si insinua anche nel territorio dei Postmates, che offre un prodotto in abbonamento mensile per consegne gratuite illimitate.