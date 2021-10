Il noto operatore telefonico Vodafone ha nuovamente proposto il pacchetto di offerte appartenenti alla famiglia Special e con un prezzo che parte da 7,99 euro al mese. Potranno attivare una fi queste offerte i nuovi clienti che arriveranno una nuova SIM oppure i clienti che richiederanno la portabilità da alcuni operatori.

Vodafone: ritornano disponibili alcune offerte della serie Vodafone Special da 7,99 euro al mese

Come già accennato, il noto operatore telefonico rosso ha reso nuovamente disponibile alcune offerte molto interessanti della famiglia Vodafone Special. Vediamo qui di seguito le più interessanti.

Vodafone Special Giga

Questa offerta permette agli utenti che la attiveranno di utilizzare minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, 1000 SMS verso tutti e ben 70 GB di traffico dati con connettività 4G. La promo ha un costo di 7,99 euro al mese, ma con il servizio Prova Vodafone il primo mese avrà un costo di 5 euro. Si tratta di una promo riservata a tutti gli utenti che effettueranno la portabilità da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali. Tra questi, sono ad esempio inclusi PosteMobile, Digi Mobil, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom e PosteMobile.

Vodafone Special 100 Digital Edition

Questa seconda offerta permetterà agli utenti di usufruire di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS anch’essi pressoché illimitati e ben 100 GB di traffico dati per navigare in tutta tranquillità. In questo caso, si avrà un costo di 9,99 euro al mese e, sempre usufruendo del servizio Prova Vodafone, il primo mese avrà un costo di 5 euro. L’offerta in questione è attivabile dagli utenti provenienti da Iliad, FastWeb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri Operatori Virtuali, ma non sono inclusi gli operatori virtuali come ho. Mobile, Kena Mobile e Lycamobile.