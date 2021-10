Motorola Moto E40 è il nuovo smartphone di fascia medio-bassa del noto produttore ed è stato presentato ufficialmente sul mercato mobile in queste ore. Tra le caratteristiche di rilievo, troviamo un display a 90Hz e una grande batteria da 5000 mAh. Vediamo qui di seguito il resto delle sue caratteristiche principali.

Motorola annuncia in veste ufficiale sul mercato mobile il nuovo medio di gamma Motorola Moto E40

In questi ultimi giorni sono emersi in rete numerosi rumors e immagini renders di un nuovo smartphone a marchio Motorola. Si trattava di Motorola Moto E40 il quale, come già accennato, è stato da poco presentato sul mercato.

Dal punto di vista estetico e del design, il nuovo device è piuttosto simile agli altri membri dell’azienda. In particolare, troviamo un display con tecnologia IPS LCD con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore da 8 megapixel. Il pannello vanta la presenza di un elevato refresh rate a 90Hz, ha una diagonale da 6.5 pollici e una risoluzione HD+.

Sul retro lo smartphone dispone di tre fotocamere con sensori fotografici da 48+2+2 megapixel. Al centro troviamo poi collocato un sensore biometrico fisico integrato all’interno del logo Motorola. La batteria è molto capiente da 5000 mAh e dovrebbe garantire una autonomia di circa 2 giorni. Lato prestazionale, sotto al cofano troviamo il SoC Unisoc T700, con tagli di memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Il software, infine, è Android 11.

Per il momento sappiamo che le due colorazioni disponibili saranno Carbon Gray e Pink Clay, ma non conosciamo ancora i prezzi di vendita ufficiali.