La serie di dispositivi economici di Motorola, ovvero Moto E, sta per arricchirsi con un nuovo smartphone. Nel corso delle prossime settimane verrà infatti annunciato il nuovo entry-level Motorola Moto E40. In queste ultime ore quest’ultimo è stato protagonista di alcuni rumors e di alcune prime immagini renders.

Motorola si appresta ad annunciare il nuovo Motorola Moto E40: ecco i rumors e i renders

Motorola Moto E40 sarà il prossimo budget phone della serie Moto E del noto marchio e, come già accennato, in queste ore sono emersi diversi rumors e leaks. Il noto leaker Evan Blass, in particolare, ha postato in rete alcune primi immagini renders che lo ritraggono e che ci hanno dunque svelato il suo probabile aspetto estetico.

Osservando dunque questi renders, possiamo notare come il nuovo entry-level a marchio Motorola non stravolgerà le linee estetiche utilizzate dall’azienda sui suoi ultimi device. La parte frontale dello smartphone sarà infatti occupata da un ampio display con un piccolo foro centrale per la fotocamera. Sul posteriore, invece, lo smartphone potrà contare su tre fotocamere (di cui un sensore principale da 48 MP con tecnologia Dual Pixel) e ci sarà un sensore biometrico fisico per lo sblocco integrato all’interno del logo Motorola.

Sul frame laterale possiamo inoltre notare la presenza del bilanciere del volume, del tasto di accensione e spegnimento e di un terzo tasto che immaginiamo possa servire per richiamare l’assistente vocale di Google. Secondo gli ultimi rumors, il nuovo Motorola Moto E40 dovrebbe essere poi alimentato dal processore Unisoc Tiget T700, il quale verrà supportato da diversi tagli di memoria con almeno 4 GB di RAM.