Il Google Pixel Fold, lo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View, potrebbe essere parecchio vicino al debutto. Secondo la maggior parte delle fonti espostesi a riguardo, il lancio ufficiale avverrà entro la fine di quest’anno. Nel corso delle prossime settimane, quindi, l’azienda potrebbe non limitarsi ad annunciare i suoi top di gamma Google Pixel 6 e 6 Pro e procedere anche con la presentazione del pieghevole.

Nell’attesa sono trapelate alcune immagini realizzate in seguito alla registrazione di un brevetto da parte dell’azienda. LetsGoDigital in collaborazione con WaqarKhanHD svelano il meccanismo a cerniera probabilmente presente sul Pixel Fold e quello che sarebbe il display adottato dal colosso.

Google Pixel Fold con display Samsung e meccanismo a cerniera “multiasse”!

Le immagini realizzate sono il frutto di quanto dedotto dai brevetti registrati da Google ma ciò non implica l’effettiva coerenza con ciò che sarà il Pixel Fold. Alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà ma è ancora presto per definirlo, al momento non trovano risposta nemmeno i dubbi riguardanti la presenza di un ulteriore smartphone pieghevole con chiusura a conchiglia.

L’informazione più fondata riguarda senz’altro la possibilità che Google decida di far ricorso a un display Samsung. Stando alle notizie degli ultimi giorni, il Google Pixel Fold sarà infatti dotato di un display OLED con tecnologia LTPO e refresh rate a 120 Hz. Il pannello del pieghevole potrebbe essere identico a quello utilizzato da Samsung sul suo Galaxy Z Fold 3.

L’azienda ha già reso nota la data di lancio dei suoi top di gamma, i quali saranno presentati durante un evento online che si terrà il 19 ottobre. In questa occasione potrebbe fare la sua prima comparsa anche il Pixel Fold!