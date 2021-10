Ancora brutte notizie per chi ama queste serie TV che Netflix ha deciso di cancellare. Scopriamo insieme quali saranno i titoli senza futuro già da questo 2021. A ragione il colosso dello streaming ha dovuto eliminarne diversi perché senza successo. Per altri però è davvero un peccato visti i consensi e i contenuti davvero speciali e sempre top. Purtroppo però per ogni cosa c’è un inizio e anche una fine. Ecco tutti i dettagli che non vi piaceranno.

Netflix: ecco l’elenco delle serie TV che saranno cancellate entro il 2021

Sono diverse le serie TV che Netflix ha deciso di cancellare entro il 2021. Alcune sono giunte alla loro conclusione fisiologica. Altre invece non hanno riscontrato molto o abbastanza successo per il colosso dello streaming. Infine ci sono quelle che, nonostante siano apprezzate in tutto il mondo, la produzione insieme alla società hanno deciso di non continuare.

In pratica per tutte quelle elencate qui sotto non ci saranno più stagioni ulteriori. Scopriamo insieme i titoli che Netflix ha deciso di cancellare:

Atypical, stagione 4

Bonding, stagione 2

Country Comfort, stagione 1

The Crew, stagione 1

The Crown, stagione 6

Cursed, stagione 1

Dead to Me, stagione 3

Dear White People, stagione 4

Derry Girls, stagione 3

The Duchess, stagione 1

F is for Family, stagione 5

Feel Good, stagione 2

Grace and Frankie, stagione 7

Grand Army, stagione 1

Hit & Run, stagione 1

Hoops, stagione 1 – cancellata

The Irregulars, stagione 1

Jupiter’s Legacy, stagione 1

Kim’s Convenience, stagione 5

The Kominsky Method, stagione 3

Lost in Space, stagione 3

Manifest, stagione 4

Mr. Iglesias, stagione 2

On My Block, stagione 4

Ozark, stagione 4

Peaky Blinders, stagione 6

Molti si staranno chiedendo perché tra quelle sopra elencate non compaia anche La Casa di Carta, visto che la quinta stagione è stata annunciata come il finale della serie TV. La risposta è molto semplice, non ci sono ancora conferme definitive da Netflix, quindi restiamo in attesa di cosa succederà al Professore e alla banda.