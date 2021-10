tiktok-ecco-la-nuova-challenge-che-distrugge-bagni-e-ruba-sapone

La nuova challenge che distrugge bagni e ruba sapone si sta diffondendo su TikTok che ha preso le distanze dalle ultime azioni distruttive. Questo perché tre istituti scolastici della Georgia sono stati presi di mira a causa di quest’ultima sfida che sta impazzando sulla piattaforma proprietà di ByteDance. Dure le parole dei dirigenti scolastici delle scuole che hanno subito tali atti vandalici. Gli episodi preoccupano molto non solo le vittime.

TikTok: una nuova challenge distrugge bagni e ruba sapone nelle scuole

“Ci aspettiamo che la nostra comunità rimanga al sicuro e si comporti responsabilmente, e non permettiamo contenuti che promuovano o permettano attività criminali. Stiamo rimuovendo questo contenuto e reindirizzando gli hashtag e risultati di ricerca alle nostre Linee guida per la comunità per scoraggiare tale comportamento“.

È questo quanto ha comunicato TikTok a seguito di tre episodi davvero indescrivibili che hanno visto altrettanti istituti scolastici colpiti dal vandalismo dell’ultima challenge ora in voga sul social network.

“Devious Licks“, che tradotto significa “colpi subdoli” è la nuova sfida che sta interessando i giovanissimi iscritti a TikTok. Peccato che consista nell’appropriarsi di oggetti non propri e di danneggiare le strutture scolastiche.

Per ora questa challenge è stata realizzata in tre scuole della Georgia. In poco tempo i video dei malfatti pubblicati su TikTok hanno raggiunto il milione di visualizzazioni. Ecco l’appello di Kindra Smith, preside della Riverwood International Charter School a Sandy Springs:

“Diversi studenti Riverwood hanno deturpato o rimosso elementi dai nostri bagni della scuola come parte di una sfida TikTok. Questi atti di vandalismo e furto vanno contro tutto ciò che rappresentiamo a Riverwood e cioè il rispetto di tutti gli studenti, del personale, e della nostra scuola“.

Certo, sono di tutt’altro tono le nuove challenge di McDonald’s su TikTok in collaborazione con GialloZafferano. Queste della Georgia invece lanciano un ulteriore campanello d’allarme visto che non si tratta delle prima volta. Infatti diverse altre challenge sono state ambientate in istituti scolastici prendendoli di mira.