L’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è online a soli 7,99 euro al mese per tutti i clienti Iliad e MVNO che procedono con il trasferimento del numero e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati per la navigazione

I nuovi clienti, attivando l’offerta del pacchetto GO di WindTre, possono ottenere anche i servizi extra senza dover affrontare spese aggiuntive. Tra i servizi inclusi è presente il servizio di segreteria telefonica ma anche la navigazione hotspot, il servizio Ti ho Cercato, l’SMS di ricevuta di ritorno.

Passa a WindTre: attivazione gratuita e SIM direttamente a casa per i clienti Iliad e MVNO!

La tariffa WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital non prevede alcuna spesa di attivazione e permette di ottenere la nuova SIM al costo di 1,00 euro. Non tutti gli interessati hanno però la possibilità di richiedere l’offerta in quanto rivolta esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno degli operatori elencati qui di seguito:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

La nuova SIM potrà essere acquistata online e ricevuta direttamente a casa tramite corriere. WindTre non richiede alcun costo di spedizione!

Le spese extra sono del tutto inesistenti in quanto, sin dalla prima attivazione, il gestore provvede a disattivare automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo.