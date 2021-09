Su consiglio della stessa Apple, bisogna fare molta attenzione al contesto di utilizzo degli iPhone ed in particolare nel caso in cui siate driver di motociclette. Il post della compagnia di Cupertino, ripreso da The Verge, piega che:

“vibrazioni come quelle generate dai motori di motociclette di alta cilindrata potrebbero avere un impatto sulle performance delle fotocamere degli iPhone“.

Il problema sarebbe dovuto all’esposizione a frequenze ad elevata ampiezza. Scopriamo che cosa riporta il sito del costruttore.

Fotocamere iPhone fragili per chi guida una moto

Questo quanto segnalato da Apple in merito al problema di cui stiamo discutendo oggi:

“Se si muove per sbaglio la fotocamera mentre si scatta una foto, il risultato potrebbe essere fuori fuoco. Per evitare che questo accada, alcuni modelli di iPhone hanno uno stabilizzatore ottico. […] Nello stabilizzatore ottico, un giroscopio percepisce lo spostamento della fotocamera e, al fine di ridurre l’effetto sfocato, la lente si muove con lo stesso angolo.

In aggiunta, alcuni modelli dispongono anche del closed-loop autofocus, che attraverso alcuni sensori magnetici misura l’effetto della gravità e delle vibrazioni per determinare la giusta posizione della lente e compensare adeguatamente queste sollecitazioni.

Stabilizzatore ottico e closed-loop autofocus sono pensati per durare, tuttavia, come nel caso di altri apparecchi elettronici di consumo che sfruttano tecnologie simili, l’esposizione diretta e prolungata a certe frequenze potrebbe degradare le performance di questi sistemi e ridurre la qualità di foto e video.

Sconsigliamo di esporre i vostri iPhone per periodi prolungati a queste vibrazioni ad alta ampiezza.

Le motociclette ad alta cilindrata generano questo tipo di vibrazioni, che sono trasmesse attraverso il telaio e il manubrio. [Attaccare l’iPhone] su moto di bassa cilindrata o elettriche porterà [a esporre il telefono] a sollecitazioni di minor ampiezza ma consigliamo comunque di usare un supporto capace di ridurre le vibrazioni”.

Si tratta di un’avvisaglia che riguarda ogni modello di iPhone a partire dalla versione 7.