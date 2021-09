Il volantino Carrefour è assolutamente da pazzi, al suo interno gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con una serie di occasioni da non perdere di vista, e sopratutto con prezzi sempre più bassi e convenienti, i quali garantiscono un eccellente livello di risparmio.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, possono essere completati solamente in negozio, i prezzi non sono da considerarsi validi, o attivi, direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. In aggiunta, ricordiamo che tutti i prodotti sono perfettamente acquistabili con garanzia di 24 mesi, e disponibili nella variante completamente sbrandizzata.

Aprite subito il link diretto al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i migliori codici sconto Amazon gratis.

Carrefour: ecco le migliori occasioni del mese

Lo sconto più importante, ed interessante, dell’intero volantino Carrefour, è legato ad uno smartphone in vendita a poco meno di 100 euro. Stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Redmi 9A, un dispositivo che promette generalmente buone prestazioni, senza richiedere all’utente un esborso particolarmente elevato, infatti la spesa è di soli 99 euro.

Scorrendo la scheda tecnica notiamo complessivamente un prodotto perfettamente in linea con la fascia di prezzo di appartenenza, se non per un componente in particolare, la batteria. Questa raggiunge i 5000mAh, promettendo difatti una autonomia decisamente superiore alla media, con la quale i consumatori potranno godere delle ottime prestazioni del prodotto per un lunghissimo periodo.

Il modello disponibile da Carrefour viene commercializzato, come anticipato, nella variante no brand, ciò sta a significare che i vari aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, non da uno dei tanti operatori telefonici.