Il mese di settembre si appresta a salutarci dopo averci regalato su Disney+ tantissimi nuovi contenuti, alcuni dei quali ancora in uscita, ma fermarsi è fuori discussione.

Il servizio di Topolino ha infatti prontamente annunciato la valanga di novità che saranno introdotte durante ottobre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Disney +: tantissime novità per il mese di ottobre 2021

Tra le grandi new entry ecco che vediamo spuntare questa volta per tutti gli abbonati Black Widow, il film interamente dedicata al personaggio di Scarlett Johansson uscito al cinema il 7 luglio e apparso sullo stesso Disney+ due giorni dopo, ma in Accesso VIP. A questo titolo se ne aggiungono certamente altri appartenenti sia al catalogo Disney che a quello STAR e National Geographic.

La sezione dedicata al pubblico più adulto vedrà sopraggiungere la 15a stagione di Criminal Minds e tutte e sei le stagioni di White Collar, le quali si andranno ad affiancare ad altre serie TV e film in arrivo. Per quanto riguarda invece la seconda citata poco sopra l’unico nuovo contenuto sarà Europa: Le meraviglie dall’alto, che ci accompagnerà in un viaggio ad alta quota su Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Regno Unito.

Disney + è la casa dello streaming per l’intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altro ancora. Un abbonamento Disney+ ti offre le nostre storie più belle, tutte in un unico posto. Di recente i prezzi si sono alzati e Disney Plus potrà essere vostro a €8,99 mensili, oppure se siete sicuri che vi piaccia e volete risparmiare, a €89,90 scegliendo l’abbonamento annuale.