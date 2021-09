L’ultimo volantino Mediaworld avvicina moltissimo gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, promettendo difatti un risparmio fuori da ogni logica.

Spendere poco con Mediaworld è decisamente semplice, basta infatti recarsi in un qualsiasi negozio, o anche direttamente sul sito ufficiale, per riuscire ad accedere a prezzi sempre più bassi ed economici. Il volantino prevede la possibilità di ricevere la merce presso il proprio domicilio, ma è un’azione da ritenersi sempre a pagamento (al massimo costa 9,99 euro).

MediaWorld: il volantino più inaspettato

La spesa da MediaWorld è davvero ridottissima, infatti i prodotti in promozione prevedono una forte riduzione rispetto al prezzo originario di listino. Il top di gamma da acquistare ad occhi chiusi è chiaramente il Samsung Galaxy S21+, uno smartphone che non necessita di presentazioni, e che finalmente può essere ‘portato a casa’ con un esborso finale di soli 799 euro, rispetto ad un listino originario in grado di superare anche i 1000 euro.

Nella fascia intermedia incrociamo poi l’Oppo Reno 6, un modello davvero recentissimo, con il quale si possono godere prestazioni più che interessanti, per finire poi con Galaxy A32, Galaxy A22, Oppo Reno 6, Oppo Find X3 Lite, Galaxy A52s e Oppo A74, per quanto riguarda i dispositivi ancora più economici.

I dettagli del volantino MediaWorld sono effettivamente disponibili poco sotto nel nostro articolo, ricordandovi appunto che gli acquisti possono essere tranquillamente completati sia online che nei singoli punti vendita in Italia.