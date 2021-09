Covid: polemiche sulla terza dose, il punto tra no vax e scuola

Qualche giorno fa il sindaco di Milano, Sala ha parlato in merito alla protesta dei No Vax contro il Green pass:

“Ieri c’è stato un salto di qualità nella protesta, perché sono arrivati a occupare il suolo pubblico e questo non è accettabile. Ne ho parlato ieri sera con prefetto e questore, siamo rimasti al telefono fino alle 21.30”. Quanto accaduto ieri è stato più grave, perché è stato bloccato il traffico e sono state bloccate delle strade. E’ chiaro che con i tempi che corriamo in generale c’è un atteggiamento della Questura di evitare incidenti. La risposta che ho avuto è che sono state fatte numerosissime denunce, però non è pensabile che ogni sabato la città soffra i problemi di ieri”.

Covid e scuola: ora Bianchi assicura che tutti gli istituti non chiuderanno

Hanno tutti paura che la scuola possa richiudere, ma a quanto pare non sarà così. Ecco quanto dichiarato dal ministro Bianchi:

“La scuola sarà l’ultima a chiudere. Le vaccinazioni corrono tra ragazzi e prof: quando saremo al 100% l’obiettivo è togliere la mascherina. Lavoriamo per nuova normalità, a chi contesta il certificato verde chiedo di fidarsi della scienza. Alla Maturità 2022 resterà la tesina. Se in un istituto si certifica un focolaio, si isola l’istituto. Se il contagio è in una sola classe, si isola la classe. Non vedremo più intere Regioni chiuse per il Covid”. Questo dunque sarà il modus operandi.

Intanto dalla prossima settimana, come anticipo a Zingaretti nel Lazio, partirà la campagna per la terza dose del vaccino.