Vodafone: quest'anno l'operatore accontenta proprio tutti, ecco le varie tariffe

Le tariffe Vodafone ricaricabile 2021, non solo offrono ai clienti minuti e tanto altro a prezzi stracciati, ma propongono premi, regali e promozioni (nel caso di Vodafone Happy e non solo).

Come se non bastasse, nell’ultimo periodo è nata Open. Cosa permette di fare? L’utente dopo aver aderito ad una delle sue offerte, può decidere di continuare o chiedere il rimborso del primo mese della promozione e del costo di attivazione. La domanda deve avvenire entro 30 giorni dall’attivazione e dopo la richiesta della portabilità del numero a un altro gestore. In tutto ciò non si dovrà spendere un euro.

Vodafone: tutte le opzioni del 2021

Tra le offerte Vodafone ricaricabile 2021 ci sono anche proposte per coloro che provengono da un altro gestore effettuando la portabilità del numero di telefono. L’unico dilemma è che si trovano solo online:

1. Special 100 Digital Edition

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 4G

Happy Black inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro a mese con prezzo fissato per 24 mesi. Attivazione e spedizione della SIM sono non si pagano. Con Happy Black ogni mese si ha accesso a svariate offerte su prodotti e servizi dei partner dell’operatore come 6 mesi di streaming su Infinity o uno sconto del 10% su Leroy Merlin. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile, Postemobile e altri operatori virtuali.

2. Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 7,99 euro mensili. Attivazione e spedizione della SIM sono gratuite solo online. L’offerta è disponibile per chi arriva da Fastweb Mobile, Postemobile e altri operatori virtuali.

3. Special Unlimited

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 9,90 euro a mese. Attivazione è di 12,10 euro per chi arriva da Kena Mobile o gratuita per i clienti CoopVoce. La spedizione della SIM è gratuita.