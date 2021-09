Iliad offre la promo da 120GB in 5G gratis ed è uno dei migliori in merito alla rete

Iliad continua a dominare senza troppi problemi nel mondo della telefonia mobile, soprattutto da quando ha cominciato ad introdurre la nuova connettività in 5G. Si tratta della migliore qualità di rete, la quale è stata introdotta ormai diversi mesi fa dal nostro gestore proveniente dalla Francia che oggi domina in Italia.

Il suo intento è quello di diventare sempre più forte, proprio come sta facendo. Gli ultimi dati in merito alla qualità della sua connessione provenienti da Altroconsumo, non lasciano spazio a dubbi. Stando infatti alle ultime statistiche, su una base di 85.000 test condotti da circa 20.000 utenti in Italia, nell’ultimo anno Iliad avrebbe scavalcato anche Tim per quanto concerne la qualità di rete.

Iliad: la nuova offerta da 120GB in 5G può essere gratis per gli utenti che pagano 9,99 euro

In merito alle offerte poi c’è una grande opportunità per coloro che pagano già 9,99 €. Questi potranno infatti scegliere di passare alla promo da 120 giga con tutto senza limiti e con il 5G semplicemente con un click. Tutto sarà gratuito.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.

Sarà quindi necessario un semplice click per cambiare offerta e senza pagare nulla né al momento né in futuro.