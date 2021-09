Iliad offre 120GB in 5G gratis agli utenti, ecco chi può ottenerli

La grande disputa tra i vari gestori che ci sono in Italia continua ogni giorno a colpi sempre più interessanti. Infatti ci sono offerte che arrivano con lo scopo di battere la concorrenza, soprattutto quella dei grandi gestori che da sempre dominano. Il gestore fautore della rivoluzione vera e propria in quest’ambito è di sicuro Iliad, provider proveniente dalla Francia che oggi in Italia riesce a fare il bello ed il cattivo tempo.

Il famoso gestore in questo momento dispone di offerte strepitose, le quali permettono di avere un pubblico molto numeroso: ci sono infatti sotto la sua ala protettrice ben 7,8 milioni di utenti. Questi numeri lasciano dunque capire perfettamente che il lavoro fatto fino ad ora è di altissimo livello. Durante gli ultimi giorni poi sarebbe arrivata la notizia che tutti volevano avere, ovvero la possibilità di poter cambiare la propria offerta da 9,99 € al mese con l’ultima da 120 giga in 5G che ha lo stesso prezzo.

Iliade: potete avere l’offerta da 120 giga in 5G gratis

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.

Sarà quindi necessario un semplice click per cambiare offerta e senza pagare nulla né al momento né in futuro.