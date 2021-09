Il nuovo volantino Euronics nasconde al proprio interno sconti davvero imperdibili, i prezzi sono bassi ed economici, e prevedono la possibilità di godere di tantissime riduzioni anche sui migliori dispositivi.

Con la campagna “I Magnifici Tech”, risulta possibile mettere le mani su ottimi prodotti, a prezzi molto più bassi del normale, seguendo però un iter ben specifico. Gli acquisti possono essere completati solamente nei vari negozi in Italia, non sul sito ufficiale, senza limitazioni o vincoli territoriali di alcun tipo.

Euronics: le occasioni sono imperdibili

Per rientrare di diritto nel mondo degli Imperdibili Tech è richiesta solo un’azione, l’acquisto di un prodotto da almeno 599 euro. Bisogna solamente notare che la cifra indicata deve essere raggiunta sul singolo prodotto, non può essere considerata come somma di più dispositivi.

Fatto questo, il cliente avrà poi la possibilità di aggiungere 199 euro per acquistare uno a scelta tra Rowenta X-Force Flex, chromebook HP, macchina caffè automatica DeLonghi, chromebook HP, lavatrice LG o anche l’ultima Nintendo Switch. Volendo invece investire 299 euro aggiuntivi, l’asticella sale e raggiunge smart TV LG da 55 pollici, condizionatore Samsung o asciugatrice di marca Electrolux.

Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre esser esercitata nelle medesime location d’acquisto. Ricordiamo ad ogni modo che i prodotti mobile sono commercializzati nella variante no brand, con aggiornamenti tempestivamente rilasciati dal produttore, non da uno dei tanti operatori telefonici.

I dettagli del volantino Euronics li potete scorrere qui sotto.