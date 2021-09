Twitch: la streamer che faceva finta di avere il cancro per acquisire follower, chi è?

Un vecchio detto dice che “le bugie hanno le gambe corte”. I nonni ci dicono invece che non bisogna mai scherzare su certe cose. Insomma, una delle streamer presenti su Twitch ha finto di essere malata di cancro ai polmoni e al cervello, mentendo a follower e fan per diversi mesi. Ma, come dicevamo, tutti i nodi vengono al pettine da un momento all’altro. La videogiocatrice attiva sulla piattaforma di streaming Twitch è stata smascherata, per fortuna, da alcuni seguaci ma soprattutto dalla sorella. Di chi stiamo parlando? Continuate a leggere per scoprirlo.

Twitch: la pessima figura e le scuse della streamer

Dopo la pessima figura, la protagonista della vicenda ha pubblicato un video nel quale annuncia di volersi prendere una pausa dal mondo dello streaming e dei social. A partire da gennaio la ragazza ha raccontato di essere affetta da un aggressivo tumore, approfondendo il suo inesistente travaglio sia attraverso Twitch che in messaggi di testo pubblicati sulla piattaforma Discord. Come se non bastasse, MsDirtyBird (questo è il suo nome) ha ricevuto anche le donazioni in denaro per sostenerla durante le cure.

Nel thread e nelle dichiarazioni di Sworn, si legge: “Lei non ha soltanto mentito sul fatto di avere un timore, ma ha creato un’intera storia e costruito una serie di eventi per impietosire le persone e per ricevere attenzione, costruendosi così la sua community tutto intorno.”

A confermare poi la sorella della streamer, Flamango0420, che in live su Twitch ha raccontato: “Vi volevo parlare un po’ degli stream di mia sorella. Lei dice di avere il cancro. Ma non ci credo, non ha mai detto niente a nessuno di noi e l’unico intervento a cui ha dovuto sottoporsi di recente è stato solo quello a un piede. Mi sento molto ferita da questi tentativi di mentire al suo pubblico”.