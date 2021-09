I nuovi sconti lanciati da Unieuro raggiungono livelli veramente elevatissimi, il risparmio è dietro l’angolo per milioni di consumatori, con prezzi sempre più economici.

La corrente campagna promozionale risulta essere attiva fino al 9 settembre, in tutti i negozi sul territorio nazionale, oltre che naturalmente sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso è prevista la spedizione gratuita al proprio domicilio, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: attenzione alle nuove offerte

Le occasioni da Unieuro sono davvero tantissime, ed altrettanto varie tra di loro. I top di gamma che potrete acquistare anche dal divano di casa toccano Samsung galaxy S21+, un vero e proprio must have del 2021, oggi finalmente disponibile ad un prezzo inferiore rispetto al listino, pari a 869 euro. Appena sotto scoviamo due prodotti che non hanno il costo da top, ma lo sono effettivamente, stiamo parlando di Xiaomi Mi 11i, in vendita a 499 euro, come anche Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo non va oltre i 659 euro.

Scendendo poi sempre verso il basso, andiamo in contro ad altri dispositivi sempre interessanti, i quali toccano oppo A15, in vendita a 129 euro, Motorola E7 Power, Wiko Y81, Xiaomi Redmi 9T, Realme 8 Pro, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 10, xiaomi Redmi 9A o anche Oppo A15.

I dettagli della campagna promozionale sono tutti disponibili nelle pagine che potete visualizzare come galleria fotografica direttamente nel nostro articolo.