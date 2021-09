Sebbene Samsung costruisca smartwatch da molti anni, l’azienda sudcoreana non è riuscita ad assicurarsi una posizione di vertice. Questo sta cambiando ora poichè mentre Apple e Huawei sono in discesa, Samsung sta recuperando terreno ed è probabile che cresca ancora di più in futuro.

Che ci crediate o no, finora Samsung non ha avuto un ruolo enorme nel mercato degli smartwatch. Mentre Apple continua a rimanere al primo posto e Huawei al secondo, Samsung sta recuperando terreno. L’azienda sudcoreana è ora al terzo posto e ciò è particolarmente interessante perché Apple e Huawei hanno perso quote, mentre Samsung è aumentata rispetto allo scorso anno

Samsung si sta facendo strada tra gli wearable

Questo non include i nuovi smartwatch di Samsung. Con Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, Samsung sta passando al sistema operativo Google Wear OS, creando molte nuove possibilità. L’interesse è così grande che ci sono problemi di consegna e ci sono buone probabilità che Samsung continui a salire e a svolgere un ruolo più importante nel mercato degli smartwatch.

Samsung afferma che Apple non dovrebbe trovarsi in una posizione peggiore con Watch 7. L’azienda statunitense sta inoltre pianificando un importante aggiornamento per il suo smartwatch, con un nuovo design più orientato all’iPhone, prestazioni migliorate, nuove funzioni e, soprattutto, orologi più grandi. Tutto ciò potrebbe portare molti utenti Apple a riorientarsi e passare al nuovo modello.

Nel frattempo, Huawei vuole puntare maggiormente sugli smartwatch. Il Watch 3 con HarmonyOS non ha convinto completamente nel test, ma entro la fine dell’anno dovrebbero essere disponibili nuovi orologi migliori dalla Cina. Dunque, il mercato dei wearable si arricchirà molto presto di nuovi interessanti device.