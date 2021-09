Redmi Note 10 Pro: lo smartphone in voga è ora su Amazon ad un prezzo stracciato

Anticipiamo che il Redmi Note 10 Pro è tra i modelli migliori del 2021 per una serie di ragioni, ciò vale a dire che in store non lo si trova quasi mai. Eccetto Amazon (almeno per il momento). La piattaforma mondiale dell’e-commerce Amazon accoglie nella sua lista la chicca Redmi, e come se non bastasse ad un costo super speciale. Per chi non lo conoscesse, qui di seguito vi riportiamo tutte le caratteristiche.

Redmi Note 10 Pro: le caratteristiche del prodotto in promo

Il Redmi Note 10 Pro è caratterizzato da un design moderno ed efficiente dotato di un blocco foto nell’angolo sul retro del dispositivo, mentre il display è un AMOLED Full HD da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sotto il cofano del Redmi invece c’è il chip Snapdragon 732G.

Parlando poi degli altri due punti del dispositivo firmato Redmi, troviamo l’autonomia, e la visualizzazione delle foto. Innanzitutto, la batteria di tale smartphone è da 5020 mAh, pertanto ha una rapidità nella ricarica che lo contraddistingue. Questo recupera la sua autonomia in meno di mezz’ora e può durare ben 2 giorni con un uso moderato. Parlando della fotocamera, lo smartphone ha un modulo fotografico quad e un sensore principale da 108 MP. Sicuramente tra i migliori modelli della sua categoria.