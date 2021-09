Da aprile sappiamo che EA sta lavorando a una versione mobile del suo famoso titolo Battlefield che prevede di rilasciare nel 2022. Questa settimana, l’editore ha condiviso nuovi dettagli sul titolo in arrivo.

Per iniziare, EA prevede di iniziare il beta testing di Battlefield Mobile questo autunno con ‘una serie di playtest’ che coinvolgono giocatori in Indonesia e nelle Filippine che possiedono dispositivi Android. ‘Mentre continuiamo con i test, espanderemo le dimensioni di questi test e aggiungeremo nuove regioni’, ha affermato la società sul sito Web della sua community.

Battlefield Mobile: iniziano i test per il titolo

Il beta test iniziale includerà solo una singola mappa chiamata Grand Bazaar e la modalità di gioco Conquista tipica del franchise. EA ha promesso di condividere maggiori dettagli su altre mappe e modalità più vicine alla data di rilascio del 2022 di Battlefield Mobile.

Nel frattempo, la società ha confermato che il gioco sarà un titolo free-to-play che includerà ‘solo’ skin. Ne guadagnerai alcuni attraverso i pass di battaglia stagionali opzionali. Battlefield Mobile non supporterà il crossplay tra le versioni console o PC del franchise Battlefield poiché ‘è stato creato appositamente per i dispositivi mobile’.

Se vivi in ​​Indonesia o nelle Filippine, puoi pre-registrarti sul Google Play Store per avere maggiori informazioni sui prossimi beta test. Secondo una delle prime domande frequenti sui test di gioco di EA, Battlefield Mobile è gratuito con skin acquistabili e pass battaglia. Una volta che il gioco è disponibile nella regione degli utenti, possono pre-registrarsi e saranno informati quando si apriranno i test. I test sono solo su invito e condotti in base all’ordine di arrivo.

Questi test sono progettati per device che funzionano con Android 7.0 e versioni successive, con ‘una varietà di dispositivi’ ottimizzati per il gioco. All’inizio di quest’anno il direttore generale di DICE, Oskar Gabrielson, ha confermato che Battlefield Mobile era in fase di sviluppo e la data di uscita prevista era del 2022.