L’imminente avventura d’azione Horizon: Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022. Fino ad allora, i fan possono preordinare il gioco. Tuttavia, le versioni standard e le edizioni speciali nella copertina Steelbook non offriranno l’opzione di aggiornamento dalla versione.

La Digital Deluxe Edition include entrambe le versioni del gioco, per PS4 e PS5. C’è anche skin in-game per il personaggio principale Aloy. La Digital Deluxe Edition è disponibile solo nel Playstation Store e come download per un prezzo che si aggira intorno agli 80 euro.

Horizon Forbidden West arriverà a febbraio 2022

Se vuoi spendere più soldi, c’è la Collector’s Edition, che contiene accessori aggiuntivi. Include tre skin, la colonna sonora digitale, un pacchetto di risorse in-game e una posa fotografica per Aloy. C’è anche una grande statua di Tremortusk e una piccola miniatura di Aloy per la vetrina. Una custodia Steelbook senza supporto dati e il Mini Art Book completano il set, che è in numero limitato.

L’edizione Regalla è ancora più costosa e costa circa 250 euro. Ciò include tutte le parti della Collector’s Edition. Inoltre, ci sono due miniature di creature nel gioco, una mappa stampata del mondo di gioco e una replica degli orecchini a bottone e del multi-strumento di Aloy, il Focus.

In Europa sono attualmente disponibili solo le edizioni standard e deluxe digital di Horizon: Forbidden West. La versione PS4 costa già 70 euro e non può essere aggiornata alla versione PS5. La versione Playstation 5 costerà 80 euro e per 90 euro c’è la Digital Deluxe Edition, che porta i codici per entrambe le console di gioco. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli.