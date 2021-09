Il full electric non convince ancora l’utente medio italiano. Tuttavia, anche se il diesel è meglio dell’elettrico occorre pensare al futuro. Scopriamo insieme in cosa ancora le auto elettriche non soddisfano le esigenze degli acquirenti, ma al tempo stesso occorre pensare alla data ultima del motore termico. Infatti, l’Europa ha stabilito che entro il 2035, massimo 2040, tutte le auto in produzione e in circolazione dovranno essere green dichiarando così l’addio al diesel.

Diesel: meglio delle auto elettriche ma solo se non si pensa al futuro

Sono tanti i motivi per cui ancora oggi le auto diesel sono meglio di quelle elettriche. Ad ogni modo, quando si pensa al futuro tutto decade. Questo perché l’Unione Europea, di cui anche l’Italia fa parte, sta puntando alle emissioni zero soprattutto in termini di trasporto su ruota.

Sono molti i Paesi che hanno già deciso entro il 2035 di permettere la circolazione alle sole auto elettriche o ibride. Ciò comporterà una svolta decisiva creando non pochi problemi a coloro che non hanno tutte quelle disponibilità economiche per adeguarsi. Il buon vecchio diesel, per cui l’Italia sta continuando a elargire ecobonus più che all’elettrico, non sarà da rottamare.

Perché resta comunque il motore più apprezzato da chi vuole acquistare una nuova auto? Scopriamolo insieme, ma attenzione a non lasciarvi troppo convincere. Potreste investire denaro sul diesel per poi trovarvi pentiti tra pochi anni.

Meglio le auto a gasolio

Le auto diesel risultano ancora le più apprezzate se paragonate all’elettrico per il loro prezzo di acquisto. In linea di massima ed econbonu a parte, un veicolo a gasolio costa mediamente dai 15 ai 20 mila euro in meno rispetto a uno full electric di pari categoria.

Altro aspetto fondamentale è la distribuzione delle stazioni di servizio che per le auto diesel e benzina è capillare. Di contro, le colonnine di ricarica per auto elettriche non sono ancora nella quantità tale da rendere un viaggio medio lungo comodo e senza pensieri.

Ultimo aspetto riguarda una cosa che oggi costa più del denaro, il tempo. Il pieno di un’auto diesel al massimo può durare 15 minuti. Per quanto riguarda una elettrica parliamo di ore.